عقوبات أمريكية على 4 عراقيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 4 أشخاص عراقيين بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

وقال سيغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان، إن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد 4 أشخاص في العراق متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو فساد".

وأضاف "سنستمر في مساءلة الأشخاص المرتبطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية، والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم".

ومن بين المتهمين الأربعة اثنان من الميليشيات هما ريان الكلداني ووعد قادو، واثنان من المحافظين العراقيين السابقين، نوفل حمادي السلطان وأحمد الجبوري.

كان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أعلن، في وقت سابق، الخميس، فرض عقوبات على اثنين من قادة الميليشيات المدعومة من إيران.