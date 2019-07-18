ظريف يرد لـCNN على تساؤلات "سحب" ناقلة بالخليج إلى جزيرة بإيران

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إنه لم يطلع على أي تقارير عن "أحداث الاختفاء الغامض" لناقلة نفط في الخليج وذلك عقب بروز تساؤلات في أروقة الاستخبارات الأمريكية عما إذا كان الحرس لثوري الإيراني قد أجبر ناقلة تملكها الإمارات على الدخول إلى المياه الإيرانية خلال نهاية الأسبوع.

جاء ذلك في مقابلة لظريف مع الزميل فريد زكريا لـCNN حيث قال: "لم أتطلع على أي ملخص حول هذا، ولكني سمعت في الأخبار أن أنها (الناقلة الإماراتية) طلبت مساعدة وجرى مساعدتها، ولكني لم احظى بأي ملخض حول هذا الأمر".

وأضاف ظريف: "لدينا 1500 ميل من الشواطئ على الخليج الفارسي، نحن نسيطر على مضيق هرمز وهذه المياه هي خط الحياة بالنسبة لنا وعليه فأمنها يعتبر في غاية الأهمية لإيران، وعلى مر التاريخ وفرت إيران الأمن في هذه المياه.."

وحول احتمال وقوع حرب بين إيران والولايات المتحدة، رد ظريف: "لا يمكننا تجاهل احتمال وقوع كارثة، ولكننا جميعا علينا العمل من أجل منع ذلك، هناك حرب جارية الآن هي حرب اقتصادية، والحريب الاقتصادية على إيران تستهدف السكان المدنيين.."

ويذكر أن مصدرا إماراتيا نفى ملكية بلاده لناقلة النفط التي يُعتقد أنها احتجزت من قبل الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها مضيق هرمز، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء، قائلا إن الناقلة "MT RIAH" ليست مملوكة من قبل الإمارات ولم يتم تشغيلها من أبوظبي، ولا تحمل إماراتيين ضمن طاقمها، مشيرا إلى أن الناقلة لم تطلق أي نداء استغاثة.