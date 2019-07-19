مسؤول أمريكي لـCNN: مستعدون للتفاوض مع إيران إذا أنهت تخصيب اليورانيوم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس ترامب لـCNN، إنه على إيران البدء فورًا في إنهاء تخصيب اليورانيوم، ومحاولة صنع قرار للتفاوض على اتفاق يضع حدًا لطموحات طهران النووية، مقابل رفع العقوبات الأمريكية.

وأضاف المسؤول في تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فيما يتعلق بالتحركات المحتملة التي قد تكون طهران على استعداد لاتخاذها مقابل محادثات جديدة بينها وبين الولايات المتحدة، أن ذلك يتضمن أيضا تطوير صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية.

وكان الرئيس دونالد ترامب، أبدى، في تصريحات سابقة، استعداده لإجراء محادثات مباشرة مع الزعماء الإيرانيين.