أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، أن الأسطول التابع له استولى على ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وأشارت قوات الحرس الثوري، حسبما أذاع تليفزيون "برس تي في"، الإيراني الرسمي، إلى أن السفينة تحمل اسم "ستينا إمبيرو" وترفع علم المملكة المتحدة.

وأكد مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع، البنتاجون، لـCNN، أن السلطات الإيرانية، استولت على السفينة البريطانية، فيما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية لـCNN يوم الجمعة، إن المملكة المتحدة "تسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات" حول حادثة تتعلق بشاحنة نفط بريطانية في الخليج.



وقال المتحدث "إننا نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات وتقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان حكومة جبل طارق، التابعة للمملكة المتحدة، استمرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 30 يوماً أخرى للتحقيقات، على خلفية توجه السفينة إلى سوريا، مما يعني انتهاك الحظر المفروض على النظام السوري.