دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر جايسون غرينبالت، مساعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المفاوضات الدولية، صورة تجمع وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد ونظيره الإسرائيلي، إسرائيل كاتز.

جاء ذلك في تغريدة لغرينبالت، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال في تعليق على الصورة التي نشرها: "تطور رائع في واشنطن الأسبوع الجاري لإسرائيل والبحرين والمنطقة، إسرائيل كاتز وخالد بن أحمد بتبادل ودي في الاجتماع الوزاري بالخارجية الأمريكية لدعم الحرية الدينية".

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استشهد نهاية يونيو/ حزيران الماضي بتصريحات لوزير خارجية البحرين، في مستهل كلمته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قائلا في مقطع فيديو نشره المتحدث باسمه للإعلام العربي، عفير جنلدمان: "إن وزير خارجية البحرين قال إن إسرائيل دولة في الشرق الأوسط وجزء من تراثنا الإقليمي".

وتابع رئيس الوزراء مقتبسا حديث الشيخ خالد بن أحمد، قائلا: "للشعب اليهودي مكان بيننا ويجب أن يصدق الجمهور الإسرائيلي أن هناك دولا تريد تحقيق السلام وتشجع الفلسطينيين على ذلك".