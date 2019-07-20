إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية في مضيق هرمز

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استولت البحرية الإيرانية، مساء الجمعة، على ناقلة نفط ثانية في مضيق هرمز، وذلك بعد أقل من ساعة من الإعلان عن الاستيلاء على ناقلة نفط "ستينا إمبرو" البريطانية.

وتحمل السفينة الثانية علم ليبيريا، وهي ناقلة نفط "مسدار" وتشغلها شركة "نوربولك" البريطانية، وتعمل في المنطقة منذ 2017، على نقل النفط الخام من الخليج إلى وجهات مختلفة في الشرق الأوسط.

ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية، عن مصادر عسكرية إيرانية، أن ناقلة النفط البريطانية تجاهلت التحذريات التي وجهت لها قبل الاستيلاء عليها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تعمل مع الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالاستيلاء على ناقلة النفط الخاصة بها.

وقالت مصادر عسكرية أمريكية لـCNN، إن السفينتين تم الاستيلاء عليهما في مضيق هرمز في أقل من نصف ساعة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تملك الآليات اللازمة لحماية ناقلات النفط الأمريكية في المنطقة.