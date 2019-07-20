محلل شؤون مكافحة الإرهاب بـCNN: إيران تستخدم أسلوب العصا والجزرة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال فيليب ماد، محلل شؤون مكافحة الإرهاب في CNN إن السلطات الإيرانية تستخدم أسلوب العصا والجزرة في طريقة تعاملها مع الغرب، وذلك في تعليق يأتي على خلفية إعلان طهران احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، مساء الجمعة.

وأوضح ماد قائلا: "الأمر بسيط، لدينا أسلوب العصا والجزرة وسط كل ما يجري، الإيرانيون الأسبوع الجاري ألمحوا إلى إمكانية إجراء محادثات مع أمريكا، ويحاولون الضغط على الأوروبيين ليضغطوا على الأمريكيين، وهذه الجزرة".

وتابع قائلا: "في الوقت ذاته يقولون لنمضي قدما في رفع معدلات تخصيب اليورانيوم، الإيرانيون يقولون لنا إذا لم تريدوا الجزرة، فإننا أولا، نستطيع رفع أسعار النفط، ذلك عبر غلق خطوط الشحن البحري، وثانيا، قد نرفع أكثر من تخصيب اليورانيوم الأمر الذي سيقودكم (أمريكا) للسؤال هل أنتم (الإيرانيون) بالطريق لبناء قنبلة؟"

وأردف ماد قائلا: "هذه لحظة نادرة يقول لنا الخصوم ما سيقومون به وما هي نيتهم، الإيرانيون وعلى مستوى عال صرحوا علانية أنهم قد يغلقون مضيق هرمز إن تطلب الأمر ذلك، وقد قاموا بذلك سابقا في الثمانينيات، ولن تكون المرة الأولى التي يقومون بمثل هذا الأمر".