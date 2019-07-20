لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- عبر وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت، عن قلقه من الأنباء الواردة عن احتجاز إيران لناقلتي نفط في مضيق هرمز، وأضاف في بيان، مساء الجمعة أنه سيحضر اجتماعًا لمسؤولي الأمن القومي في بريطانيا يحمل اسم COBR لبحث ما يمكن القيام به لتأمين إطلاق سراح السفينتين.

وأشار هانت، في بيانه، إلى أن السفينتين التي تحمل إحداهما علم المملكة المتحدة، فيما تحمل الأخرى علم ليبيريا، على متنها بحارة من جنسيات مختلفة ليس من بينها بريطانيون، لافتًا إلى أن بلاده تعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين على حل الأزمة.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، أن سفير المملكة لدى طهران، على اتصال مع الخارجية الإيرانية، لحل هذا الوضع.

واعتبر وزير خارجية المملكة المتحدة، أنه من غير المقبول احتجاز السفينتين، و"من الضروري الحفاظ على حرية الملاحة وأن تتمكن جميع السفن من التحرك بأمان وحرية في المنطقة ".

من جانبها، عبرت غرفة الشحن البريطانية "دون تحفظ"، عن إدانتها، احتجاز السفينة البريطانية، مضيفة في بيان، أن الحادث "يمثل تصعيدًا" ويتطلب تعزيز الأمن للسفن التجارية في المنطقة، كما دعت حكومة المملكة المتحدة إلى القيام "بكل ما هو ضروري لضمان" العودة الآمنة للطاقم.