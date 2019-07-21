سلطة الطيران المدني مصر: مطاراتنا آمنة وتطبق أعلى المعايير الدولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، إن المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية وفقا لقوانين الطيران المدني الدولية، مشيرًا إلى أن المطارات "تطبق معايير أعلي من المنصوص عليها، وخضعت للعديد من عمليات التفتيش التي أشادت بالمستويات المقدمة"، وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يتم تنفيذ المعايير الدولية و"لا توجد معلومات لدينا عن أسباب توقف الرحلات"، وذلك بعد إعلان الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها لمصر لمدة 7 أيام لمراجعة الإجراءات الأمنية، على حد تعبيرها.

وأعلنت الخطوط الجوية الألمانية، لفوتهانزا، استئناف رحلاتها إلى مصر، الأحد، بعد ساعات من إعلان تعليقها.

وأوضح الحفني، أن سلطات الطيران المدني في مصر، تتواصل مع الخطوط الجوية البريطانية لمعرفة أسباب وقف الرحلات و"ما طبيعة المعلومات لديهم"، لافتًا إلى أن وزارة الطيران المدني لم تتلق أي إخطارات سوى إخطار وقف الرحلات.

وأكد رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، أن حركة الطيران تسير في مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وفقًا للمعدلات الرسمية ولم تشهد أي إلغاءات سوى لرحلات الشركتين البريطانية والألمانية.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصري، أنه تم بعد التنسيق مع سفارة المملكة المتحدة في القاهرة، أكدت أن "القرار ليس صادراً عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجاري تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة".