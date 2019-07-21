قرقاش: التحالف العربي في اليمن صلب وقوي ويستعد للمرحلة القادمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة له على تويتر، إن "التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات صلب وقوي، وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية"، على حد وصفه.

وكانت الإمارات أعلنت سحب عدد من قواتها المتواجدة في اليمن، الأمر الذي اعتبره البعض انسحاب إماراتي من التحالف الذي تقوده السعودية، وهو ما نفته أبو ظبي.

وأضاف قرقاش، في تغريدة أخرى، الأحد، أن "الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته".