مسؤول إيراني: جميع أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية بصحة جيدة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت إيران، أن جميع أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، المتحجزة لديها، والبالغ عددهم 23 شخصًا آمنون وبصحة جيدة.

وقال المدير العام للموانئ والمنظمة البحرية في هرمزجان، مراد الله عفيفيبور، الأحد، إن جميع أفراد الطاقم بصحة جيدة، مشيرًا إلى أنهم على متن السفينة التي يتم الاحتفاظ بها في مكان آمنن على حد وصفه، مضيفًا أن إيران "على استعداد لتلبية احتياجاتهم".

واستولت السلطات الإيرانية، على ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، الجمعة، أثناء عبورها من مضيق هرمز.