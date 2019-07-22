دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، شبه الرسمية، عن مدير إدارة مكافحة التجسس بوزارة الأمن الإيرانية، أن أحكاما قضائية بعضها بالإعدام قد صدرت بحق "17 جاسوسا تابعين للاستخبارات المركزية الاميركية CIA"، على حد وصف الوكالة.

وأوضح مدير إدارة التجسس الإيراني، أن الشبكة التي كانت طهران أعلنت القبض عليها، قبل أسابيع، ضمت "17 عميلًا تابعًا للاستخبارات الأمريكية".

وقالت وزارة الاستخبارات في إيران في بيان لـCNN، إنها فككت شبكة جاسوسية مكونة من 17 إيرانيا، متهمين بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA.

وبحسب البيان، فإن المتهمين اعترفوا جميعًا بالاتهامات الموجهة ضدهم، مشيرًا إلى أن "المتهمين الذين يقضون عقوباتهم في السجن ويذكرون الوعود المغرية لضباط المخابرات المركزية الأمريكية بما في ذلك الهجرة إلى الولايات المتحدة والوظيفة المناسبة في أمريكا والمال"، مضيقة أن مهمة التجسس كانت لجمع معلومات سرية، "من مراكز كبيرة في إيران".

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، إن بعض الـ 17 سيتم إعدامهم.

وتحت عنوان "مصير الجواسيس"، قالت وزارة الاستخبارات، إن "الأفراد الذين خذلوا البلاد بوعي وعمد ورفضوا التعويض عن الخسائر تم تسليمهم إلى النظام القضائي. أما الآخرون الذين تعاونوا بأمانة مع النظام الأمني ​​وثبت ندمهم، فقد تم إدارتهم بتوجيه استخباراتي ضد الأمريكيين".