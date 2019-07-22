بابا الفاتيكان يبعث برسالة للأسد.. والأخير يطالبه بالضغط على بعض الدول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى الرئيس السوري، بشار الأسد، رسالة من بابا الفاتيكان، فرنسيس، نقلها الكاردينال بيتر تركسونرنيس، من أجل وقف معاناة الشعب السوري واستعادة الاستقرار في البلاد، وفقا لما ذكرته الرئاسة السورية.

ونشرت الرئاسة السورية الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسوك، وقالت إن الرسالة تضمنت تأكيد الباب على موقفه الداعم لاستعادة الاستقرار في سوريا ورفع المعاناة عن الشعب السوري.

من جانبه، استعرض الأسد "الجرائم والاعتداءات" التي يرتكبها من وصفهم بـ"الإرهابيين" في إدلب وبعض المناطق الأخرى التي يتوسع نفوذهم لها.

ولفت الرئيس السوري إلى الدعم الذي تتلقاه هذه الجهات من دول إقليمية وغربية مشيرا إلى أن أهم ما يمكن القيام به لمساعدة الشعب السوري، هو الضغط على هذه الدول لوقف دعمها لما وصفها بـ"المجموعات الإرهابية".

وأشار الأسد إلى أن هذه الدول تسعى لإطالة أمد الحرب في سوريا وتقوم بفرض عقوبات على سوريا، وطالب الفاتيكان بالضغط على هذه الدول لتغيير نهجها وتعزيز السلام والاستقرار.