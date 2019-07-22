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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال دبلوماسي روسي رفيع المستوى، إن مبررات إيران بشأن احتجاز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، تبدو أكثر إقناعاً من حجج جبل طارق والسلطات البريطانية، عندما احتجزت ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية تاس، الأحد، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن "الحجج التي ذكرها الجانب الإيراني لشرح تصرفاته أكثر إقناعًا من الإشارات المبهمة لقانون عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي استخدمه سلطات جبل طارق بدعم من المملكة المتحدة في لحظة القبض على ناقلة ترفع علم بنما تحمل النفط الإيراني".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن "المبررات الإيرانية أكثر صواباً من حجج جبل طارق ولندن الذين ينغمسون في أعمال القرصنة"، على حد وصفه.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن "ستينا إمبيرو" البريطانية، والتي تم الاستيلاء عليها يوم الجمعة، احتجزت لـ"انتهاكها اللوائح الدولية"، ويأتي ذلك عقب قيام السلطات البريطانية بمصادرة ناقلة إيرانية في جبل طارق قبل أسبوعين، حيث تم الاستيلاء على ناقلة النفط "غريس 1"، بعد الاشتباه بمحاولتها نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.