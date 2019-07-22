دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الأحد، احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز، ودعا المجتمع الدولي على اتخاذ إجراء لمنع مثل هذا السلوك غير المقبول.

وقال الجبير، في تغريدة في حسابه على تويتر، إن ”أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي“، مشيرًا إلى أنه ”على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي بما في ذلك احتجاز السفينة البريطانية أمر مرفوض تماما وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال“.

واحتجزت البحرية الإيرانية، ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، الجمعة، في مضيق هرمز، الأمر الذي يهدد حركة الملاحة في منطقة الخليج الحيوية، حيث يمر 30% من إنتاج النفط في العالم.