دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الخارجية الإسرائيلية، الأحد، عن وصول وفد يضم صحفيين سعوديين وعراقيين، إلى إسرائيل من أجل زيارة بعض الأماكن والاجتماع بأعضاء الكنيست ودبلوماسيين آخرين.

ونشرت صفحة الخارجية على تويتر (إسرائيل بالعربية) تغريدة قالت فيها: "وصل الى إسرائيل وفد من ستة إعلاميين من دول عربية تستضيفه وزارة الخارجية. لأول مرة يشارك في الوفد صحفيون من السعودية والعراق".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية قائلة: "سيزور الوفد متحف تخليد ذكرى الهولوكوست والكنيست وأماكن مقدسة في أورشليم القدس. ويعقد الوفد اجتماعات مع أعضاء كنيست ودبلوماسيين الى جانب جولة في البلاد".

ولم تدلي الخارجية الإسرائيلية بمعلومات إضافية حول الزيارة التي أتت في وقت تسعى فيه إسرائيل للتقارب مع بعض الدول العربية وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان قد زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سلطنة عُمان في أكتوبر/تشرين أول الماضي، كما أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي زيارة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مطلع يوليو/تموز الجاري.