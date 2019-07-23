إسطنبول تمنح السوريين المخالفين مهلة حتى 20 أغسطس لمغادرتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت سلطات ولاية إسطنبول التركية عن مهلة للسوريين المخالفين داخل حدوها حتى 20 أغسطس/ آب المقبل للمغادرة، موضحة أن السوريين المقيمين في إسطنبول الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات تركية أخرى عليهم العودة إلى مكان إقامتهم.

وقالت سلطة ولاية إسطنبول، التي فاز بها حزب "الشعب الجمهوري" المعارض بعد إعادة الانتخابات في يونيو/ حزيران الماضي، إن العدد الإجمالي للسوريين المقيمين في إسطنبول يبلغ أكثر من مليون شخص ويحمل نصفهم فقط بطاقات الحماية المؤقتة.

وأضافت سلطة ولاية إسطنبول أن تركيا تواصل مكافحة الهجرة غير النظامية، والسلطات المعنية تقوم بترحيل الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، داعية حاملي بطاقات الحماية المؤقتة إلى العودة للولايات الصادر منها بطاقاتهم.

وتابعت بالقول إنه "سيتم نقل السوريين الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد/أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم تحديدها بتعليمات من وزارة الداخلية، وتم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وطالبت سلطات إسطنبول جميع الأجانب الذين يملكون حق الإقامة في إسطنبول إلى حمل جوازات السفر أو بطاقات الحماية المؤقتة لإبرازها أمام قوات الأمن حين يُطلب منهم. وقالت: "سيتم القيام بالتدقيق على وثيقة إذن السفر في مطارات ومحطات الحافلات والقطارات بمدينة إسطنبول، وسيتم إعادة كل من لا يملك إذن السفر، إلى الولاية المسجل فيها".