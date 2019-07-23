قطر: الصومال راضية عن بياننا حول تسجيلات "نيويورك تايمز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نقلت قطر تصريحات لوزير الخارجية الصومالي قال فيها إن بلاده راضية عن بيان الدوحة الذي نفت فيه تورطها في تفجيرات بوساسو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "وزير خارجية الصومال الشقيقة السيد أحمد عيسى عوض يشير إلى بيان دولة قطر والذي تدحض فيه ما ورد من تلبيس في مقالة نشرتها نيويورك تايمز كانت قد احتوت إشارة مضللة إلى التورط في تفجيرات بوساسو في شهر مايو الماضي. أضاف الوزير في مقابلته الصحفية أن الصومال راضية عن ما ورد في بيان قطر".

وذكرت الصحيفة أن التسجيل الصوتي يتحدث فيه سفير قطر في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم مع رجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي، الذي وصفته بأنه "مقرب" من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد. وأضافت الصحيفة أن المهندي أبلغ السفير بأن المليشيات نفذت تفجيرا في مدينة بوساسو الساحلية لتعزيز مصالح قطر وإبعاد الإمارات عن استثمارات الموانئ هناك، ونسبت إليه قوله: "أصدقاؤنا يقفون خلف التفجيرات الأخيرة".

من جانبها، نشرت الخارجية بيانا قالت فيه: "السياسة الخارجية لدولة قطر لطالما كانت إيجاد الاستقرار والازدهار"، وأضافت قطر في بيانها قائلة إنها لا تتدخل بالشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

ونفت الحكومة القطرية علاقتها بالمهندي مشيرة إلى أنه لم يكن يوما مستشارا من أي نوع للحكومة، ولفتت إلى أنها ستبدأ بالتحقيق معه حول ما بدر منه.

وقالت الدوحة إنها طلبت الحصول على التسجيلات من "نيويورك تايمز" لدعم التحقيق الذي ستجريه في القضية.