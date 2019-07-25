بعد وفاة الرئيس التونسي.. الباجي قايد السبسي في سطور

(CNN)-- الباجي قايد السبسي كان أحد السياسيين المخضرمين في تونس، ولد في 26 نوفمبر / تشرين الثاني لعام 1926 في العاصمة التونسية، وعمل بالمحاماة.

كان رفيق درب الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس عقب الاستقلال عن فرنسا، وتولى مناصب وزارية عدة في عهد بورقيبة منها وزارات الخارجية والداخلية والدفاع.

انضم إثر استقلال تونس عام 1956 إلى الحكومة مستشاراً لبورقيبة، قبل أن يعين مديراً عاماً لأمن الدولة، ثم عين وزيرا للداخلية العام 1965، كما تولى وزارة الدفاع بين عامي 1969 و1970.

عين في 15 نيسان/ أبريل 1981 وزيراً للخارجية وخدم مدة ست سنوات في هذا المنصب،

وفي 1989 وبعد تولي زين العابدين بن علي السلطة في تونس، انتخب الباجي قائد السبسي نائبا في مجلس النواب ثم رئيساً لمجلس النواب حتى 1991.

عاد لممارسة مهنة المحاماة حتى تعيينه رئيساً للحكومة المؤقتة في تونس خلفا للوزير الأول المستقيل، محمد الغنوشي في 27 فبراير/ شباط عام 2011.

أسس حزب نداء تونس في عام 2011 وتغلب في انتخابات الرئاسة على المعارض التونسي محمد المنصف المرزوقي، وتولى الرئاسة في تونس منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014 حتى وفاته.

توفي في 25 يوليو/ تموز لعام 2019 بعد وعكة صحية هي الثانية من نوعها في أقل من شهر.