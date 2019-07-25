مقتل 33 طفلا في إدلب خلال الشهر الماضي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت جمعية أنقذوا الأطفال الخيرية البريطانية، إن عدد الأطفال الذين قتلوا في مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا قد تجاوز إجمالي عدد القتلى لعام 2018 في نفس المنطقة.

ووفقًا للبيان، المنشور على موقع المنظمة الإلكتروني، فإن 33 طفلًا على الأقل قتلوا منذ 24 يونيو حزيران الماضي، وأضاف البيان أنه في عام 2018، قتل 31 طفلا في إدلب.

وأوضح البيان، أن الوضع الحالي في إدلب أشبه بالكابوس، مشيرًا إلى الإصابات التي يتعرض لها الأطفال في إدلب مروعة.

وبحسب البيان، فقد أدى تصاعد العنف في شمال غرب سوريا والذي بدأ في نهاية أبريل نيسان إلى "مقتل 400 شخص على الأقل، من بينهم 90 طفلاً، وتشريد 440 ألف شخص".