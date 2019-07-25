دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الخميس، أن الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي جنّب الشعب التونسي "ويلات التدافع والتصادم" وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد الثورة بحكمة.

وقال الغنوشي، عبر صفحته على فيسبوك، إن السبسي "رحل في ذكرى عيد الجمهورية التي قدم لها الكثير وكانت له مساهمات مقدرة في بناء الجمهورية الثانية". ووجه الغنوشي العزاء للشعب التونسي وأسرة الرئيس الراحل.

وأضاف: "أصبنا بمحنة ومصاب عظيم بفقدان البلاد قائدها، وعمدة من أعمدة النظام الجمهوري والدولة جمع بين التأسيس للدولة ثم دمقرتطها"، وتابع بالقول إن "السبسي يتمتع بحكمة جنّبت تونس الصدام بين نداء تونس والنهضة، وجعلت حكمته الخطين المتوازيين يلتقيان، ووضع تونس في سكة الديمقراطية".

وأشار الغنوشي إلى أنه تعرّف إلى السبسي في عام 2011، بعد الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي، عندما قاد أول انتخابات حرة في تونس، وقال: "نشأت بيننا علاقة صداقة وأخوة من أجل الصالح العام والانتقال الديمقراطي"، وفقا لما نقلته صفحة حركة "النهضة" على "فيسبوك".

وأضاف الغنوشي أن السبسي "قائد بارز للمسار التوافقي الذي يحكم تونس إلى اليوم، ومدين له بهذا التوافق، وتونس مدينة له بأن جنبها الصراعات وجنّبت حكمته تونس إراقة الدماء وحفظ لتونس استقلالها عن التأثيرات الخارجية". وتابع بالقول: ''لا يعزينا في هذا الرجل إلا أنه ختم حياته بدعوة الناخبين ووضع تونس على طريق الانتخابات''.

وبدوره، وجه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي العزاء للشعب التونسي، قائلا إن "ثمة لحظات في حياة الأفراد والشعوب التي يجب فيها أن نرتقي بأنفسنا إلى مستوى أعلى مما اعتدنا عليه في سائر الأيام".

وأضاف: "في هذه الظروف الدقيقة في حياة شعبنا المطلوب منا جميعا في هذه الظروف تناسي كل ما يفرقنا، والموت يلغي كل الخصومات". ودعا المرزوقي إلى "مزيد من الهدوء وضبط النفس وتحلي الجميع بروح المسؤولية تجاه الوطن وسلامته، والتمسك بالدستور وبمؤسسات الدولة".