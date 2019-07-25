دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن قوات التحالف اعترضت وأسقطت طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف المناطق المدنية بمدينة خميس مشيط.

وأضاف المالكي بأنه لا صحة لما يردده الحوثيون عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، وأوضح العقيد المالكي، أن "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني"، مؤكداً "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذة الأعمال العدائية و الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات"، على حد وصفه.