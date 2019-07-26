دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستأنف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى القاهرة ابتداءً من يوم الجمعة، 26 يوليو تموز الجاري.

وقالت الشركة في بيان، لـCNN، مساء الخميس "بعد تقييم دقيق للترتيبات الأمنية، يسرنا أن نستأنف خدماتنا من وإلى القاهرة من يوم الجمعة الموافق 26 يوليو".

وجاء في البيان "سلامة وأمن عملائنا وطاقمنا هي دائما من أولوياتنا، ولن نشغل أبدا طائرة ما لم تكن آمنة للقيام بذلك".

وكانت الخطوط الجوية البريطانية، قد أعلنت تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام، فيما حذرت وزارة الخارجية البريطانية المواطنين المسافرين إلى مصر من "خطر متزايد من الإرهاب ضد الطيران".

وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان صدر يوم السبت، إن الخطوط الجوية البريطانية علقت رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام "كإجراء وقائي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".

وأضاف البيان: "تعد سلامة وأمن عملائنا وطاقمنا من أولوياتنا دائمًا، ولن نقوم بتشغيل طائرة أبدًا ما لم تكن آمنة للقيام بذلك".

يأتي هذا الإجراء من شركة الطيران البريطانية بعد تصاعد التوتر في الخليج بين المملكة المتحدة وإيران بسبب الناقلة البريطانية المضبوطة.

وقامت وزارة الخارجية البريطانية بتحديث استشارتها للمواطنين الذين يسافرون إلى مصر على موقعها على الإنترنت، مشيرة جزئيًا إلى "وجود خطر متزايد من الإرهاب ضد الطيران. هناك تدابير أمنية إضافية مطبقة للرحلات الجوية المغادرة من مصر إلى المملكة المتحدة".