نيو دلهي، الهند (CNN)-- قالت الهند إن إيران أطلقت سراح 9 من أصل 12 من أفراد الطاقم الهندي الذين تم احتجازهم على متن ناقلة النفط التي تحمل علم بنما "إم تي رياح"، والتي احتجزتها إيران في 13 يوليو تموز الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، في بيان، الجمعة، إن أفراد الطاقم المطلق سراحهم سيكونون في طريقهم إلى الهند قريبًا، مشيرًا إلى أن البعثة الدبلوماسية الهندية في طهران، طالبت السلطات الإيرانية بإطلاق سراح باقي الطاقم المحتجز لديها.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية الأسبوع الماضي، أن فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، استجاب لنداءات الاستغاثة من سفينة وعندما فتشوها اكتشفوا أنها جزء من عملية تهريب للوقود فاستولوا على الناقلة التي تقل 12 شخصًا على متنها.