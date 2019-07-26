أكثر من 100 مفقود بحادث غرق قارب الهجرة غير الشرعية في ليبيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن أكثر من 100 شخص كانوا على متن قارب الهجرة غير الشرعية الذي غرق أمام السواحل الليبية، في عداد المفقودين، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من احتمالات غرقهم.

وقال شهود عيان لمنظمة أطباء بلا حدود، حسبما نشرت المنظمة في حسابها على تويتر، الخميس، إن "هناك 70 جثة على الأقل لايزالون في الماء"، مشيرة إلى أنه تمت مساعدة 135 ناجيًا، ونقل 7 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال خفر السواحل الليبي في بيان، الخميس، إن قارب الهجرة غير الشرعية كان يحمل 250 شخصًا، من المهاجرين غير الشرعيين.

وتابع خفر السواحل الليبي أن "تم إنقاذ 134 شخصًا ، وتم انتشال جثة واحدة"، وأضاف أن "ما مجموعه 115 مهاجرًا" يعتبرون في عداد المفقودين.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد ذكرت في وقت سابق أن 150 شخصًا قد لقوا حتفهم في غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا.