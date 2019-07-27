العاهل الأردني عن لقائه بولي عهد أبوظبي: "شعرت أنني بين أهلي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، السبت، زيارة إلى الإمارات التقى خلالها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، وأشار إلى أنه شعر وكأنه "بين أهله"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال الملك عبدالله الثاني: "شعرت اليوم أنني بين أهلي وأسرتي عند لقائي بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأبنائه وأحفاده الأحباء".

وأضاف العاهل الأردني قائلا: "أدعو الله أن يديم الود والمحبة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، كما أدامه بين أسرتينا على مر السنوات".

وكان قد وصل العاهل الأردني في وقت سابق السبت إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وكان باستقباله الشيخ محمد بن زايد، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار الديوان الملكي الأردني إلى أن الملك عبدالله والشيخ محمد بن زايد أكدا على "متانة" العلاقات الراسخة بين البلدين وإدامة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا.