وزير خارجية سلطنة عمان يصل طهران لبحث التطورات في الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل وزير الخارجية العماني، ⁧‫يوسف بن علوي، السبت، إلى العاصمة الإيرانية، طهران، في زيارة يلتقي فيها مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، وعدد من المسؤولين الإيرانيين، لبحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في حسابها على تويتر، إن الزيارة تأتي "في إطار العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة".

وتتمتع سلطنة عمان، عضو مجلس التعاون الخليجي، بعلاقات جيدة مع كل من إيران والمملكة العربية السعودية، مما يؤهلها للقيام بالوساطة السياسية بين طهران ودول الخليج.

وشهدت منطقة الخليج توترات كبيرة على خلفية تعرض ناقلات نفط وسفن تمر في مضيق لهجمات، فيما قالت السلطات السعودية والإماراتية إن منشآت نفطية لدى البلدين تعرضت لهجمات إيرانية، بالإضافة إلى احتجاز السلطات الإيرانية لناقلة نفط بريطانية.