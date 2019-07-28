مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 في غارة جوية للنظام السوري على إدلب

إسطنبول، تركيا (CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 5 مدنيين، وجُرح 21 آخرون خلال غارات جوية شنتها الحكومة السورية، الأحد، في بلدة أريحا، جنوب إدلب التي يسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا.

وقال بيان لمجموعة "الخوذ البيضاء"، إن أعضاء المجموعة كانوا يبحثون عن المفقودين على إثر الغارات الجوية التي وقعت السبت، وفجئوا بالغارة الجوية التي وقعت الأحد، مشيرًا إلى أنهم "أخمدوا الحرائق وأنقذوا المصابين، وأجلوا الموتى".

وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية، ذكر بيان "الخوذ البيضاء" أن 16 مدنيا على الأقل قتلوا، وأصيب 41 آخرون وفقد شخص واحد في غارات جوية شنتها الحكومة السورية.