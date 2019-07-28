نجل سلمان العودة: استئناف محاكمة والدي "السرية" الأحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نجل الداعية السعودي سلمان العودة، إنه ستستأنف محاكمة والده، الأحد، بشكل سري، في 37 تهمة.

وطالبت النيابة العامة السعودية بإعدام سلمان العودة في الاتهامات الموجهة له.

وكانت منظمة العفو الدولية، طالبت السلطات السعودية بإطلاق سراح العودة المحتجز لدى السلطات منذ 2017، وأعربت عن قلقها من احتمالات إعدامه.

وأوضح عبد الله سلمان العودة في تغريدته، الأحد، على تويتر، إن والده يعاني من الحبس الانفرادي منذ قرابة العامين.

وفي تغريدة أخرى، أشار نجل الداعية السعودي إلى أن عشرات الآلاف من السعوديين وقعوا على عريضة تطالب بالإفراج عن والده.

يذكر أن عبدالله العودة كان قد كشف في لقاء الأسبوع الماضي مع CNN أن الأمير محمد بن سلمان التقى والده 3 مرات على الأقل، قبل أن يصبح وليا للعهد، وكان "يبدو متحمسا" لأفكاره عن التغيير في السعودية.

وذكر عبدالله أن والده وقّع وثائق، قد تكون اعترافات قسرية، لم يعد بإمكانه فهمها بسبب حالته العقلية والبدنية السيئة. وقال إن والده أخبر الأسرة أنه "وقع بعض الوثائق لكنه لم يكن لديه أدنى فكرة عما فيها".

وأضاف أن والده أصبح يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وكذلك مستويات الكوليسترول في الدم، وقد نقل إلى المستشفى لبضعة أيام، ويشعر "كأنه موت بطيء".