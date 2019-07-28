دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق الإعلامي السعودي تركي الحمد، على تغريدة قال فيها أحد الإعلاميين إن على السعوديين ألا يلتفتوا لـ"الشعوب الفاشلة"، وأشار الحمد إلى أن المملكة أمامه تحديات البناء بعيدا عن "الشعارات المخدرة".

وقال الإعلامي عثمان العمير في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يجب على السعودي، الا يُشغل نفسه في الحجارة الملقاة عليه، من الشعوب الفاشلة، ليس لديه وقت .. أمامه معارك التفوق، حروب التغيير، اتجاهات المستقبل .. أمامه التنمية، التجدد، الإعداد لقمة العشرين . ذووهم في تخلفهم، وشعاراتهم، ووضاعة لغتهم، وسفالة ألفاظهم .. لا وقت لديكم".

ورد الحمد على تغريدة العمير قائلا: "صدقت.. فسعودية اليوم أمامها تحديات البناء، بعيدا عن ايديولوجيات الهدم، والشعارات المخدرة"، على حد تعبيره.

وكانت قد أتت تغريدة العمير ردا على تعليق الحمد على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه أحد المغنيين الفلسطينيين وهو "يسيء" للسعودية وقيادتها خلال أحد الحفلات.

وقال الحمد تعليقا على المقطع: "السؤال ليش؟.. لا أجد سببا موضوعيا واحدا لكل هذا.. موجة من الكراهية غير طبيعية ضد السعودية ودول الخليج دون سبب مقنع.. ظاهرة تستحق الدراسة.. لست من دعاة الكراهية ضد احد، وخاصة إذا كان "أخ" عربي، ولكن بهذه السلوكيات يدفعوننا دفعا لعدم التعاطف معهم.. للاسف".

وكان قد أطلق مغردون سعوديون وسم "باعوا الكضية وشتمونا"، السبت، ردا على المغني الفلسطيني، قبل أن يصدر بيان رسمي عن الرئاسة الفلسطينية تعلن فيه استنكارها لـ"أصوات النشاز" وتثمن دور المملكة وقيادتها في دعم الفلسطينيين.