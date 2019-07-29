حزن سلمان العودة على زوجته وابنه لا يتوقف.. ومقال تذكر أيام السجن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم نجل رجل الدين السعودي، سلمان العودة، عبدالله، الإثنين، من وصفهم بـ"الذباب الإلكتروني"، مشيرا إلى أنهم يصورون المجتمع السعودي على أنه لا يكترث بـ"القضية الفلسطينية".

وقال العودة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أسوأ ما تنتجه حملات الذباب الإلكتروني وأجهزة حسبرة الإسرائيلية هو أنها تقدم تصوراً للشعوب العربية (والشعب السعودي مثلاً) بوصفه شعب لايهتم بالقضية الفلسطينية".

وأضاف العودة في نفس التغريدة قائلا: "على حين إن حملات التصهين هذه بيننا هي فقط عمل ذباب إلكتروني لاي مثّل الشعب السعودي ولا قيمه"، على حد تعبيره.

وكان قد أثار مقطع لمغني فلسطيني "أساء" للسعودية وقيادتها، جدلا واسعا عبر موقع تويتر خلال الأيام القليلة الماضية، ما أسفر عن إطلاق وسم "باعوا الكضية وستمونا" من قبل عدد من المغردين السعوديين للرد على هذا المقطع.

وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا استنكرت فيه ما وصفتها بـ"أصوات النشاز"، مثمنة دور المملكة وقيادتها في دعم الفلسطينيين عبر التاريخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي سياق متصل، كان العودة قد قال، الأحد، إن محاكمة والده "السرية" ستستأنف في ديسمبر/كانون أول المقبل، وأشار إلى أن المدعي العام السعودي يطالب بتنفيذ حكم "القتل تعزيرا" بحقه.

وكان قد كشف نجل رجل الدين السعودي أن والده التقى بالأمير محمد بن سلمان، 3 مرات، قبل أن يصبح وليا للعهد، مشيرا في حوار مع CNN إلى أن الأمير محمد كان "متحمسا" لأفكار العودة، حينها.