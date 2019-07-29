لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب، الاثنين، إن بلاده لن تبادل ناقلة النفط المحتجزة لدى طهران بناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها بريطانيا في جبل طارق، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم إنشاء تحالف دولي للحفاظ على حرية الملاحة في الخليج.

وأضاف وزير الخارجية، في مقابلة مع برنامج "توداي 4" على راديو بي بي سي، "ليس هناك مقابل أو محاولة تحقيق معادل .. هذا لا يتعلق بنوع من المقايضة"، مطالبًا إيران بالإفراج عن السفينة البريطانية المحتجزة لديها.

وأشار راب إلى أنه تحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد تعيينه وزيراً للخارجية في 24 يوليو تموز الجاري، وأضاف "إننا نشاطر الرأي القائل بأننا بحاجة إلى دعم النظام الدولي القائم على القواعد، وسيكون في الواقع فكرة جيدة أن يكون هناك تحالف واسع يدعم الحفاظ على حرية الملاحة في تلك المنطقة"، في إشارة إلى منطقة الخليج.

وتحتجز السلطات الإيرانية، ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، وذلك ردا على احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق، حيث كانت في طريقها إلى سوريا مما يعد انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري.

وتسعى بريطانيا أيضا إلى تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الإبحار عبر مضيق هرمز، فيما دعا دبلوماسيون أوروبيون إلى إنشاء تحالف أوروبي لحماية حركة الملاحة في الخليج.