بومبيو يكشف عن سبب عدم إجرائه زيارة إلى إيران.. فما هو؟

ماذا قال جواد ظريف لـCNN حول ظهور بومبيو عبر قناة إيرانية؟

ظريف لـCNN: لن نكشف عن هوية الجهات التي تستورد نفط إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، عن السبب الذي منعه من زيارة إيران والتحدث إلى الإيرانيين.

وقال بومبيو في تغريدتين عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد عرضت مؤخرا أن أسافر إلى طهران للتحدث مباشرة للشعب الإيراني، لكن النظام لم يقبل".

وتابع وزير الخارجية الإيرانية قائلا: "لسنا خائفين من قدوم ظريف إلى أمريكا وتمتعه بحق التحدث بحرية، هل الحقائق سيئة جدا بالنسبة لنظام خامنئي لذلك فهو لا يستطيع أن يسمح لي بفعل الأمر نفسه في طهران؟ ماذا لو سمع الإيرانيون الحقيقة دون تنقية واختصار؟".

وكان قد قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، لـCNN إن بإمكان بومبيو قبول دعوة الصحفيين الإيرانيين ووسائل الإعلام المحلية لإجراء حوار معه في حال قبل بالظهور عبر المنصات الإيرانية بنفس الشروط التي يضعها (ظريف) للظهور في وسائل الإعلام الأمريكية.

وتشهد منطقة الخليج توترا بين إيران وأمريكا في الآونة الأخيرة بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران وسياسة التصعيد التي اتبعتها الأخيرة ردا على ذلك.