دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الإثنين، وأخيه الأمير أحمد بن عبدالعزيز، صفوف المصلين الذين تجمعوا في المسجد الحرام بمكة لأداء صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز، الأخ الأكبر للعاهل السعودي.

وشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في صلاة الميت وفي تشييع عمه الذي أعلن الديوان الملكي وفاته الأحد الماضي. كما شارك العديد من الأمراء والمسؤولون السعوديون في تشييع الأمير بندر إلى مثواه الأخير.

وتداول مغردون على موقع "تويتر" مقاطع فيديو تُظهر الأمير فيصل بن بندر وهو يبكي خلال الدعاء لوالده وقت دفنه، الأمر الذي أثار تعاطف العديد من السعوديين.

وتوفي الأمير بندر عن عمر يناهز 96 عاما، إذ أنه من مواليد عام 1923، وترتيبه العاشر بين أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية. ولم يتقلد الأمير بندر أي منصب رسمي وكان ابنه الأمير فيصل يمثله في هيئة البيعة.