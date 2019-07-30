الجيش الروسي يتهم شركات عسكرية أمريكية بتنفيذ "مخطط إجرامي" في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهمت هيئة أركان الجيش الروسي شركات عسكرية أمريكية خاصة بتنفيذ "مخطط إجرامي" في سوريا وبـ"سرقة" منشآت النفط السورية تحت غطاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش".

وقال رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان الروسية الجنرال سيرغي رودسكوي، في مؤتمر صحفي، إنه "إلى جانب تدريب المقاتلين، تشارك الهياكل الأمريكية في سوريا في نهب المنشآت النفطية والودائع في المنطقة الواقعة عبر الفرات والتابعة للحكومة السورية الشرعية".

وأضاف رودسكوي أنه "في الآونة الأخيرة، لوحظ أن الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة تعمل بنشاط على تعزيز أفرادها، وتابع بالقول إن عدد "مرتزقة الشركات العسكرية الخاصة في سوريا يتجاوز 3500 شخص"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية.

واتهم الجنرال الروسي "الهياكل العسكرية الأمريكية بأنها نظمت على وجه التحديد إنتاج وبيع النفط السوري من حقول النفط كوناكو والعمر وتاناك الواقعة شرق نهر الفرات". وقال: "هناك مخطط إجرامي لعمليات تسليم النفط الخام السوري عبر الحدود قيد التنفيذ"، مضيفا: "في الواقع، يتم نهب الثروة الوطنية السورية".

وتابع رودسكوي بالقول إن "كل هذا النشاط الذي تقوم به الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة يتم تحت غطاء الطيران التابع للتحالف الدولي. في الواقع، الأمريكيون استولوا على أعمال التهريب من داعش".