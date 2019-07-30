أكاديمي إماراتي: زيارة وفد خفر السواحل إلى إيران "روتينية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبدالله، أن زيارة وفد خفر السواحل الإماراتي إلى العاصمة الإيرانية، طهران، الثلاثاء، "فنية وروتينية".

وقال عبدالله عبر صفحته على موقع تويتر: "لقاء وفد خفر السواحل الاماراتي اليوم بطهران هو لقاء فني روتيني اعتيادي يعقد كل 3 اشهر وهو السادس من نوعه وله علاقة بدخول قوارب صيد في المياه الإقليمية للبلدين عن طريق الخطأ ويحاول الاعلام الايراني والقطري تضخيمه لمكاسب إعلامية. وكل ما يصدر من هذه المنابر عن هذا اللقاء كذب في كذب".

وكانت قد أعلنت إيران عن زيارة وفد خفر السواحل الإماراتي إلى طهران، وأشارت إلى أن قائدا حرس الحدود أكدا على ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتأمين منطقة الخليج وبحر عُمان، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ورحب قائد حرس الحدود الإيراني، قاسم رضائي، بنظيره الإماراتي، علي مصلح الأحبابي، قائلا: "إن الجيرة في الإسلام تعني التعاون والتراحم"، ولفت إلى أن بلاده لطالما تمتعت بعلاقات تاريخية "عريقة" مع الإمارات، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لا تزال متواصلة بين الصيادين ورجال الأعمال والمستثمرين، وفقا لإرنا.

وقال رضائي إن عمليات تهريب المخدرات تشكل "معضلة" على الحدود بين البلدين، ورأى أن اللقاء الذي جمعه بنظيره الإماراتي سيشكل نقطة انطلاق لبلوغ مستوى جيد في هذا الشأن.