ألمانيا تعلن موقفها من المشاركة في حماية الملاحة بمضيق هرمز

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت ألمانيا عدم مشاركتها في المهمة التي تقودها أمريكا لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفقا لما قاله وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، الأربعاء.

وقال ماس إن بلاده لا تريد أن تساهم في تصعيد التوترات في المنطقة، وأكد ألا حلا عسكريا للتوتر مع إيران.

وتابع وزير الخارجية الألماني قائلا: "لن تشارك ألمانيا في المهمة البحرية التي خططت أمريكا لها، نعمل عن كثب مع شركائنا الفرنسيين".

وأضاف ماس قائلا: "نعتبر سياسة فرض أقصى الضغوط خاطئة، لا نريد تصعيدا عسكريا وسنواصل الاستناد إلى دبلوماسيتنا"، على حد تعبيره.

وكانت قد أطلقت أمريكا خطة لحماية حركة الملاحة في الخليج، على خلفية التوترات الأخيرة مع طهران، التي احتجزت ناقلة نفط تحمل علم بريطانيا.