كيف حل هذا المسن الإندونيسي وأسرته ضيوفا على الملك سلمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ناشد معمر إندونيسي وأسرته العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن يمنحهم فرصة لتأدية فريضة الحج بسبب عدم قدرتهم المالية على ذلك.

ومع انتشار الفيديو، استدعى السفير السعودي عصام الثقفي في جاكرتا المسن الإندونيسي أوهي عيدروس سمري إلى مقر السفارة وأبلغهم أن "الفيديو الذي ظهر في السوشيال ميديا اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد"، وأضاف أنهم أصبحوا "ضيوفا على خادم الحرمين الشريفين من وقت خروجهم من إندونيسيا إلى وصولهم لمكة والمدينة"، بحسب ما نشرته السفارة السعودية في جاكرتا في 17 يوليو/ تموز.

ووصل المسن الإندونيسي، البالغ من العمر 130 عاما، وأسرته إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). وأضافت الوكالة أنه كان في استقبال سمري وأسرته مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي عبدالمجيد الأفغاني، ومدير مناوب قوة جوازات الحج العقيد سالم القحطاني ومدير العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي تركي الذيب.

وأعرب سمري وأسرته عن "بالغ سعادتهم كونهم ضيوف خادم الحرمين الشريفين"، ووجهوا الشكر إلى الملك سلمان وولي عهده، وأشادوا بالرعاية والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية للحجاج، بحسب وكالة الأنباء السعودية.