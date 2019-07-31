"الأمير النائم".. ريما بنت طلال تنشر صورة "معبرة" له برفقة والده

منها تويتر وآبل.. هذه بعض من استثمارات الوليد بن طلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت الأميرة ريما بنت طلال، شقيقة الأمير الوليد بن طلال، صورة لـ"الأمير النائم"، الوليد بن خالد بن طلال، ووالده، ووصفت الصورة بـ"المعبرة".

وقالت الأميرة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر في تعليقها على الصورة: "صورة رائعة ومعبّرة لأخي خالد وإبنه الوليد شفاهم الله، تصميم أخي بندر بن ثامر بن سعود جزاه الله خير وحفظهم الله جميعاً".

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم".

ونشرت الأميرة ريما صورة للأمير النائم في 18 إبريل/نيسان من عام 2018، حين أتم الـ30 من عمره وعلقت على الصورة قائلة حينها: "حبيبي وليد اليوم كمّلت 30 سنة ما شاء الله، قضيت 14 سنة منها في المستشفى.. الله يشفيك ويعافيك ويحفظك".

واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم" وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى، وعلق على هذا الأمر قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه"، على حد تعبيره.