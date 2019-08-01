الأسد: الجيش السوري سطر أروع صور البطولة خلال 8 سنوات من الحرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، أن الجيش السوري "سطر أروع صور البطولة والفداء"، خلال 8 سنوات من الحرب، في إشارة إلى دور الجيش في الأزمة السورية التي بدأت عام 2011 بالاحتجاج ضد نظام الأسد.

وقال الأسد، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 74 لتأسيس الجيش السوري: "أحييكم أيها الأبطال وأبارك لكم ضباطاً وصف ضباط وجنوداً ميامين في هذا اليوم المجيد عيدكم الأغر وأبثكم محبة وتقدير أبناء شعبنا الأبي الذي بادلكم الحب والثقة والتضحية والعطاء لأنكم صناع مجده وانتصاراته وحماة أرضه وسيادته"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وأضاف الأسد في كلمته لعناصر الجيش: "عندما ناداكم الوطن والواجب لبيتم وأثبتم أنكم بحق حماة الأرض والعرض، فعلى مدى أكثر من 8 سنوات من هذه الحرب المفروضة على سوريا، لم تدخروا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وأبنائه، وسطرتم أروع صور البطولة والفداء في حربكم على الإرهاب وفي تصديكم للعدوان، فكنتم أباة أحراراً ورجالاً ميامين في صون الأمانة وأداء الرسالة وتحمل المسؤولية".

وتابع الأسد بالقول: "شهدت لكم ميادين الرجولة وساحات الشرف واعترف العدو قبل الصديق بصلابتكم وثباتكم ورباطة جأشكم وهذا كله نابع من إيمانكم الراسخ بالله والوطن وبعدالة القضية التي من أجلها تدافعون، قضية الشعب المعتز بانتمائه لوطنه والمستعد للتضحية في سبيل صون عزته واستقلالية قراره".