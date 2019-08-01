مقتل فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين على حدود قطاع غزة

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بعد عبوره السياج الأمني من غزة إلى إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيانه، إن الفلسطيني أطلق النار على جنوده على السياج وألقى قنبلة واحدة على الأقل عليهم، قبل أن يقتل من قبل وحدة مشاة منفصلة تم استدعائها للمساعدة.

وأصيب ثلاثة جنود إسرائيليين في الحادث، ووصف أحدهم بأنه مصاب بجروح متوسطة، ووصف اثنان بجروح طفيفة.

وفي اتصال هاتفي مع الصحفيين، قال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، إن الرجل الفلسطيني عضو في حماس، لكنه أضاف أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه كان يتصرف من تلقاء نفسه وأنه لم يتبع أمر الهجوم من المجموعة.

واستهدفت دبابة إسرائيلية موقعا عسكريا لحماس في قطاع غزة، رداً على الحادث، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.