أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، في خطاب علني، أن الولايات المتحدة تلجأ إلى "أفعال طفولية" بعد عام من فرض "أشد العقوبات" على إيران، وذلك في إشارة إلى العقوبات الأخيرة المفروضة، الأربعاء، على وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وقال روحاني "اليوم بعد مرور أكثر من عام وثلاثة أو أربعة أشهر مرت منذ فرضوا أشد العقوبات على إيران ... يلجئون الآن إلى أعمال صبيانية.. لا أعرف أي تفسير آخر لهذه الأعمال"، مضيفًا "هذه الإجراءات تعني أن أعدائنا أصبحوا يائسين للغاية، وليس لديهم وقت للتفكير واللجوء إلى الحكمة".

وانتقد روحاني، الحكومة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يوم الأربعاء.

وقال روحاني إن الحكومة الأمريكية "خائفة من إجراء مقابلات" مع ظريف لأنهم "خائفون من المنطق والكلمات التي أدلى بها دبلوماسي مطّلع"، وتابع "تدعي أنك من أنصار حرية التعبير والديمقراطية؛ قلت إنك البلد الأكثر حرية في العالم. كيف تخاف من منطق الباحث الإيراني القوي؟ "، على حد وصفه.

من جانبه، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الولايات المتحدة لفرضها عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وكتب في تغريدة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "ذروة التباين والحماقة لدى القادة الأمريكيين هي عندما لا يفكرون في دور ظريف في السياسة الإيرانية، لكنهم يعاقبونه بسبب افتقارهم إلى الحكمة. إن الأمريكيين يخشون بشكل خطير منطق وفن ظريف في المفاوضات".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، وذلك تنفيذًا لما تم التهديد به، قبل أسابيع.

وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، إن هذه العقوبات تعود إلى تصرف بالنيابة عن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي أقرته الإدارة عقوبات بحقه في أواخر يونيو حزيران الماضي.