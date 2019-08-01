سوريا ومصر في المقدمة.. أكثر 5 دول امتلاكا لقطع المدفعية بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا شك أن سلاح المدفعية هو أحد أقدم الأسلحة التي استخدمت في الحروب، ويعرف تاريخياً بأنه كل آلة تستعمل في المعارك لإطلاق المقذوفات، وقد يشمل أنواعاً عديدة منها المدفعية المضادة للطائرات وتلك المضادة للدروع ومدفعية الهاوتزر وقاذفات الهاون ومدافع الميدان، وراجمات الصواريخ وغيرها.

ويعتبر هذا السلاح عاملاً هاماً في المعارك والحروب، لا سيما قطع مدفعية الميدان التي تتنوع ما بين مدافع ذاتية الحركة وأخرى يتم جرها بواسطة عربات عسكرية وهي موضوع حديثنا.

ويشكل هذا السلاح أحد العناصر الفاعلة في تقدم الجنود وحسم المعركة على الأرض، وفي هذا التقرير سنرصد لكم قائمة بأكثر 5 جيوش في المنطقة تمتلك قطعاً من هذا السلاح الثقيل، وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المتخصص بالشؤون العسكرية للدول.

ويتصدر الجيش السوري القائمة باحتلاله المركز الأول وامتلاكه أكثر من 2200 قطعة من هذا السلاح، يليه الجيش المصري الذي يحتل المرتبة الثانية بـ2189 مدفعية مجرورة.

وفي المرتبة الثالثة يأتي الجيش الإيراني الذي يمتلك 2128 قطعة مدفعية، متفوقاً بذلك على نظيره السعودي الذي حل في المرتبة الرابعة بحوالي 1830 قطعة من هذا النوع، لكن جيش المملكة يتفوق على الجيش التركي الذي جاء في المرتبة الخامسة بعدد 1272 قطعة مدفعية.