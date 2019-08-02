دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الجمعة، أن بلاده اتفقت مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن، مؤكدا أن عملية إعادة الانتشار في الحُديدة كانت نتيجة حوار "موسع" داحل التحالف.

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مقال الأخ عبدالرحمن الراشد اليوم في غاية الأهمية في تناوله للمحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي ولن ينجحوا في مرادهم ابدا، الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في افضل حالاته، وكم هو افضل للدوحة حلّ ازمتها بدلا من تعميقها".

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة أخرى: "اعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة الى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني".

وتابع قرقاش قائلا: "واعود الى طرح الاخ عبدالرحمن بأن أزمة قطر لم ترتبط حصريا بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والاضرار بجيرانها وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها الي ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى ان الشراكة السعودية الاماراتية صلبة وباقية وممتدة".

وكانت قد أعلنت الإمارات بدء عملية "إعادة انتشار" لقواتها في اليمن، في يوليو/تموز الماضي، وهو الأمر الذي فتح باب التكهنات حول وجود خلافات مع السعودية، لكن أبوظبي اعتبرت أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة في أكثر من مناسبة.

وأثارت زيارة وفد خفر السواحل الإماراتي إلى العاصمة الإيرانية، طهران، قبل أيام قليلة، موجة من التكهنات حول التقارب بين الإمارات وإيران، لكن الأولى أكدت أنه مجرد لقاء "روتيني" يجري للمرة السادسة.