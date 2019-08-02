إيران والإمارات توقعان مذكرة تفاهم لتأمين الحدود البحرية بين البلدين

أتلانتا، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت إيران والإمارات العربية المتحدة، الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال أمن الحدود البحرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا.

وقع الاتفاقية قائد شرطة الحدود الإيرانية، العميد قاسم رضائي، وقائد خفر السواحل الإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي، خلال اجتماع في طهران حول توسيع التعاون الأمني ​​في الحدود المشتركة.

وقال رضائي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، "يعقد البلدان اجتماعات سنوية منتظمة في طهران وأبو ظبي ويجتمعان كل 6 أشهر في إحدى مناطق مراقبة الحدود بدعوة من بعضهما البعض".

وقال الأحبابي، إن توقيع الاتفاقية يعد خطوة إيجابية لمصالح الجانبين مما يساعد على تعزيز الأمن ومراقبة الحدود والتنقل بين المواطنين.

والإمارات العربية المتحدة هي شريك رئيسي في التحالف في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقال مسؤول إماراتي رفيع المستوى في يوليو / تموز، إن الإمارات العربية المتحدة خفضت قواتها في اليمن كجزء من إعادة الانتشار "الاستراتيجي".

وعبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن استعداد إيران للحفاظ على علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحلفائها. وقال ظريف "نأمل أن يكون لنا نفس النوع من العلاقات مع السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة".