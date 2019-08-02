دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت الجريدة الرسمية السعودية (جريدة أم القرى)، مساء الخميس، أن عددها المقبل، المقرر صدوره، الجمعة، يتضمن "تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية"، وذلك وسط ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي حول "الولاية على سفر المرأة".

وذكرت صحف سعودية محلية، منها "عكاظ" و"سبق"، أن التعديلات "تلغي ولاية الرجل على المرأة في السفر"، موضحة أنها "تتيح للمرأة استخراج جواز سفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها ومنح الحقوق نفسها للأنثى والذكر فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز العمر 21 عاما".

وأثارت تلك الأنباء ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لم يتسن لـCNN التحقق بشكل مستقل من تفاصيل التعديلات. وتصدر هاشتاغ "# لا_ولايه_علي_سفر_المراه" موقع تويتر في السعودية بعشرات آلاف التغريدات، وجاء بعده هاشتاغ آخر حول نفس الموضوع وهو " #جواز_المراه_دون_موافقه_وليها"، ونعرض فيما يلي بعض التعليقات حول الموضوع:

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