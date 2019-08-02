دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم الإعلامي السعودي، تركي الحمد، من يعتقدون أن "إسقاط الولاية" هو "إسقاط للفضيلة"، مشيرا إلى أن البعض يربط كلما يخص المرأة بالجنس ويعتبرون أن الفتيات السعوديات "عاهرات".

وقال الحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الجمعة: "البعض وأكرر البعض يفترض أن إسقاط الولاية هو إسقاط للفضيلة، حيث أن الفتاة في هذه الحالة "ستدور على حل شعرها" بل وستمارس كل الرذائل".

وتابع الإعلامي السعودية قائلا في نفس التغريدة: "السؤال هو: لماذا ثل هذه العقول تربط كل ما هو متعلق بالمرأة بالجنس ثم لماذا يفترضون أن فتياتنا "عاهرات" متى ما أعطين حقوقهن، هذا مضمون المسكوت عنه هنا".

وكانت قد أعلنت المملكة، الخميس، عن إسقاط الولاية عن سفر السعوديات بعد أن يبلغن الـ21 عاما فما فوق، ليسمح لهن باستصدار جوازات سفرهن والسفر دون إذن ولي.

ولاقت الخطوة السعودية أصداء واسعة داخل المملكة وخارجها، إذ رحب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار، معتبرين إياه خطوة نحو الأمام لمنح المرأة مزيدا من حقوقها.