السعودية: تعليقات ساخرة على وسم "متى ناوية تسافرين"

المرأة السعودية: من امرأة بلا صوت إلى "سوبر وومان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسم "متى ناوية تسافرين"، الجمعة، كرد فعل على قرار السماح للمرأة بالسفر دون إذن ولي أمرها في المملكة.

واحتل وسم "متى ناوية تسافرين" المركز الثاني بين الأوسمة الأكثر تداولا في السعودية، إذ عبرت بعض المغردات عن سعادتهن بالقرار.

ولجأ بعض المغردين إلى الأسلوب الساخر للتعليق على الوسم، إذ رأوا أن المشكلة ليست في إصدار قرار بل في توفر المال وموافقة الأهل على سفر الفتاة دون عائلتها.

وكانت قد أصدرت الحكومة السعودية قرارا يسمح للسعوديات باستصدار جواز سفرهن بأنفسهن وبالسفر دون موافقة ولي.

نستعرض فيما يلي بعض التغريدات على هذا الوسم: