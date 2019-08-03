أدرعي يتساءل عن سبب وجود علم الجزائر مع شعار "النازية".. فما القضية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تساؤلا عن سبب وضع علم الجزائر مع علم النازية من قبل "الغزيين" على الحدود مع إسرائيل.

ونشر أدرعي صورة للعلم الجزائري الذي وضع مع علم النازية وأعلام فلسطين على الحدود مع إسرائيل، وذلك في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي تعليقا على الصورة: "لماذا يسعى الغزيين إلى إحراج الجزائر في وضع علمها مع العلم النازي؟".

وأضاف أدرعي قائلا: "ماذا يفعل علم الجزائر على الحدود مع إسرائيل وتحت العمل النازي؟ أيعقل أن يتم وضع علم هذه الدولة العريقة بمكان تتساوى به مع النازية؟ هذا رد الجميل من الفلسطينيين لدولة تدعمهم ماديا ومعنويا؟ هل لديك جواب خديجة بن قنة".

وكان قد نشر المسؤول الإسرائيلي صورا لعلم النازية وهو يُرفع على الحدود مع قطاع غزة، وأشار إلى أن الأمر يرتبط بتغريدة "عنصرية" لممثلة لبنانية طالبت بحرق الفلسطينيين في لبنان بأفران هتلر، وفقا لتغريدات سابقة لأدرعي.