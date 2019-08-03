وصول ذوي ضحايا هجوم نيوزيلندا إلى السعودية لأداء فريضة الحج

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شرطة نيوزيلندا: تم التعرف على جميع الضحايا الـ50 بإطلاق نار المسجدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل ذوو ضحايا الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، إلى السعودية لأداء فريضة الحج بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونشر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك في المملكة، مقطع فيديو أظهر وصول ذوي ضحايا الهجوم إلى السعودية.

وعلق المركز على الفيديو الذي نشره على موقع تويتر: "بفيض من المشاعر والعبرات.. ذوو شهداء ومصابين الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا يعبرون عن امتنانهم للمملكة، لدى وصولهم ضيوفا على خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج".

وقالت إحدى السيدات القادمات ضمن الوفد، بينما كانت تغلبها الدموع: "أنا بحب أشكر السعودية وأشكر جلالة الملك الحقيقة على الدعوة دي الكريمة، الواحد مش عارف يقول إيه بس الحمدلله الحمدلله"، على حد تعبيرها.

يذكر أن الملك سلمان كان قد وجه باستضافة 200 حاج وحاجة من ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا "الإرهابي" والذي استهدف مسجدين في مدينة كرايس تشرش وأودى بحياة 50 شخصا وإصابة العشرات.